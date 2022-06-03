В Нижнем Тагиле пройдёт автоквест, посвящённый 30-летию ЕВРАЗа и юбилею города

ЕВРАЗ открыл регистрацию на первый в этом году летний автоквест, который пройдёт 18 июня в Нижнем Тагиле, «ЕВРАЗ: юбилейная гонка» (18+). Он будет приурочен к 30-летию компании и 300-летию Нижнего Тагила и станет одиннадцатым по счёту автоквестом, проведённым металлургическим холдингом.

Поучаствовать в соревнованиях могут только работники ЕВРАЗа, дочерних обществ, учреждений и филиалов компании. Кроме того, к автоквесту допускаются участники, прошедшие вакцинацию (ревакцинацию) от коронавирусной инфекции не позднее чем за полгода до его проведения.

Командам предстоит на время пройти несколько этапов, передвигаясь на автомобилях по зашифрованным точкам. Организаторы гонки обещают оригинальные задания, запоминающиеся подарки и сюрпризы от партнёров. А самые быстрые и эрудированные получат денежные призы: 5000, 7000 и 10 000 рублей.

Для участия необходимо зарегистрироваться и ознакомиться с правилами на официальном сайте мероприятия.

«Автоквесты ЕВРАЗа — это очень интересные мероприятия, которые на протяжении пяти лет привлекают внимание металлургов и горняков. Люди разных возрастов демонстрируют высокую заинтересованность в участии в автоквестах, однако большинство — это молодёжь. И мы рады этому. Мы стремимся привлечь на комбинаты молодые кадры. Ведь в них будущее и настоящее наших комбинатов, наших городов. Нам нужны сотрудники, у которых есть желание создавать новое, искать наиболее успешные решения. И сегодня у нас на комбинатах работают именно такие молодые работники. Мы по праву гордимся их успехами и победами. В этом году летний автоквест пройдёт в честь главных юбилейных дат: 30-летия компании ЕВРАЗ и 300-летия Нижнего Тагила.

Традиционно у нас очень хорошие денежные призы, но не это главное. Главное, что получат абсолютно все участники, — прекрасное настроение и новые знакомства. Соблюдайте правила дорожного движения, ведь ваша безопасность и здоровье — самое важное. Регистрируйтесь, участвуйте, побеждайте!» — сказал директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

На этот раз партнёрами мероприятия стали: креативный кластер «Самородок», ресторан доставки «Голодная панда», музыкальная студия «Серебряные струны», соляная пещера «Круиз», магазин натуральной косметики Botanica, место впечатлений «Мам, хочу ещё!», компания по организации реалити-квестов QUEST LOST, «Мягкий кинотеатр DEPO», ювелирный салон «Алмаз», школа танцев E-Dance Studio, спортивно-развлекательный комплекс «Гора Белая», парк-отель «Лесная», цветочный супермаркет «33 тюльпана», бар-ресторан Rush, конный клуб Sirius, «Не школа барабанов», массажный салон «Скульптор тела» и «Дом воздушных шаров».

Напомним, первую игру ЕВРАЗ провёл в честь 25-летия компании в 2017 году. Мероприятие вызвало огромный интерес у тагильчан, в январе 2018 года новый автоквест был посвящён 55-летию ЕВРАЗ КГОК в Качканаре.