В Нижнем Тагиле пройдёт автоквест ЕВРАЗа, посвящённый семейным ценностям

Компания ЕВРАЗ открыла регистрацию на традиционный автоквест «ЕВРАЗ: Летний. Семейный. Твой!» (6+), который пройдёт 29 июня в Нижнем Тагиле. Он будет приурочен к объявленному в России Году семьи и станет пятнадцатым по счёту, проведённым металлургическим холдингом.

Поучаствовать в соревнованиях может любой желающий старше 18 лет, являющийся полностью дееспособным и способный отдавать отчёт своим действиям. По регламенту в каждой команде должно быть не менее 3 и не более 5 участников, а 50% команды должны быть представителями компании ЕВРАЗ, также в команде обязательно участие одного ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет.

«Крепкая семья — это залог стабильности и процветания общества. Компания ЕВРАЗ с каждым годом усиливает социальную ответственность в поддержке своих сотрудников и их семей. Раньше в наших автоквестах принимали участие сотрудники компании и члены их семей в возрасте от 18 лет, а в этом году мы решили дать возможность детям вместе с родителями принять участие в нашем уже традиционном мероприятии. Это и сплочение семьи, и дополнительное внимание к ребёнку, и укрепление веры в силу семейного очага и духовного наследия. Желаю всем участникам отличного настроения, азарта и интересной игры!» — рассказала директора ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлии Ефименко.

Командам предстоит на время пройти несколько этапов, передвигаясь на автомобилях по зашифрованным точкам. Организаторы гонки обещают оригинальные задания, запоминающиеся подарки и сюрпризы от партнёров. А самые быстрые и эрудированные получат денежные призы: 5000, 7000 и 10 000 рублей.

Для участия необходимо зарегистрироваться и ознакомиться с правилами на официальном сайте мероприятия. Регистрация команд продлится до 25 июня. Она может быть закрыта досрочно в том случае, если заявки на участие в автоквесте подадут 25 команд. В момент регистрации участник должен предъявить удостоверение сотрудника ЕВРАЗ КГОК или ЕВРАЗ НТМК. Следить за новостями можно в группе во «ВКонтакте».

В этом году партнёрами автоквеста стали компании: официальный дилер Geely «Уникум», музыкальная студия «Серебряные струны», соляная пещера «Круиз», магазин натуральной косметики «Botanica», место впечатлений «Мам, хочу ещё!», компания по организации реалити-квестов QUEST LOST, мягкий кинотеатр DEPO, шашлычная «Гранат», гончарный двор, ресторан доставки «Голодная панда», салон цветов «Дивная роза», жареное мороженое ICE ROLLS, студия косметологии Анастасии Поротниковой, фитнес-клуб «Халк», «Не школа гитары», квесты и праздники «Место пряток», химчистка «Енот Полоскун», клуб STELS: лазертаг, пейнтбол, организатор пространства | Екатерина Лямова, детский центр «Искорка», IT-школа «Алгоритмика», компьютерный клуб «КиберПрайд», детский центр «ЭникиБэники», кафе-кофейня СandyLike, автошкола «Люкс», доставка еды «Сушкоф и Пицца», студия развития «Логос», студия аппаратной косметологии CosmoBeauty, магазин «Автозапчасти», магазин «ИЖЕН», школа иностранных языков AMERiCANA, детский центр «Изюминка».