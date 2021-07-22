В Нижнем Тагиле пройдёт акция по сбору старых батареек и гаджетов

С 27 июля по 2 августа тагильчане могут сдать на утилизацию опасные отходы. Специальный контейнер для сбора старых батареек будет установлен на парковке гипермаркета «Лента» на Уральском проспекте, 75.

Любой желающий может в любом количестве сдать отработанные батарейки любых типов и производителей, а также различные аккумуляторные батареи (кроме свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов с маркировкой SLA), старые мобильные телефоны, планшеты и прочую мобильную электронику.

После сбора батарейки пройдут сложную технологическую цепочку и будут переработаны без вреда для окружающей среды. Сначала их дробят, чтобы добыть тяжёлые металлы, которые опасны для окружающей среды. Затем из смеси извлекают все основные вещества, которые могут быть использованы повторно, и безопасно утилизируют неиспользуемый остаток.

Отметим, что неправильно утилизированные батарейки приносят огромный ущерб экологии. Во время разложения одна батарейка на много лет загрязняет 20 квадратных метров земли. Поэтому так важно сдавать батарейки на переработку, а не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Как рассказали организаторы акции — компания Duracell Russia, — в этом году они поставили новую цель и планируют собрать не менее 100 тонн элементов питания. В 2020 году благодаря акции по всей России удалось собрать 87 тонн батареек.