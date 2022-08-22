В Нижнем Тагиле пройдут заключительные соревнования среди велосипедистов

В Нижнем Тагиле в первые выходные осени, 4 сентября, состоятся последний этап кубка города ХСО (кросс-кантри) (12+) и детская гонка «Мала-хит» (6+). Четвёртый этап велогонки пройдёт на лыжной базе «Спартак» на Голом Камне, его организует магазин «Спортик PRO».

Для финального этапа организаторы подготовили настоящую кантрийную трассу. Посоревноваться смогут все желающие разного уровня подготовки. Любителям быстрой езды на велосипеде предлагают преодолеть дистанцию до 20 километров с набором высоты 150–200 метров на круг. Для детей старше 12 лет подготовили похожую трассу протяжённостью от 5 до 20 километров, а для самых маленьких пройдут соревнования на беговелах.

Для тех, кто пробует себя в велогонке впервые, сделали отдельную категорию «Фитнес». Дистанция в данном случае составит один круг. По словам организаторов, этого будет вполне достаточно, чтобы ощутить, что такое настоящее кросс-кантри.

Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте Центра развития туризма Нижнего Тагила. Стоимость участия зависит от выбранной категории. Старт соревнованиям будет дан на лыжной базе «Спартак» в 12:00. В день соревнований регистрация начинается в 10:30.