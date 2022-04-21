В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по уборке мусора

30 апреля городской информационный сервис 2ГИС проведёт в Нижнем Тагиле экологическую акцию-соревнование «Я за чистый город». Первое мероприятие в этом году пройдёт на Вагонке. Прибирать территорию будут на Ленинградском проспекте за домом № 30б.

По словам организаторов акции, в Нижнем Тагиле есть много активистов, которые своими силами убирают территорию города, но, как правило, люди организовываются сами.

«Идея провести экологическую акцию витала в воздухе уже достаточно давно, каждый год мы её обсуждали, но не успели организовать акцию до пандемии. А потом уже как-то и нельзя было собирать людей», — рассказали представители компании 2ГИС.

Совместно с администрацией города в 2ГИС выбрали место, где можно организовать субботник. Территорию на Вагонке выбрали, так как именно её городские власти посчитали одной самых неухоженных.

К участию в акции приглашают команды от 5 до 10 человек. Зарегистрироваться можно по телефону 8 (922) 037-90-30 или в группе мероприятия во «ВКонтакте». Также поучаствовать можно, даже если нет команды. Самых активных участников ждут призы от спонсоров.

Торжественное открытие состоится в 12:00. Кроме самой уборки, запланированы активные игры на свежем воздухе, конкурсы, полевая кухня, развлечения и награждение лучших команд. В дальнейшем компания 2ГИС хочет сделать акцию ежегодной и охватить другие районы города.