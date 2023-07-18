В Нижнем Тагиле пройдут показы лучших фильмов Южной Кореи

В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» с июля по октябрь состоится показ шести южнокорейских фильмов — обладателей международных наград. Картины покажут в кинозалах по всей стране, также пройдут тематические лекции о восточной культуре для зрителей. Проект «Корейский киноквартал» запустила прокатная компания «Кино.Арт.Про».

Зрителям представят разножанровые фильмы от известных мастеров современного корейского кинематографа: Пак Тэ-мина, Ли Джон-сока, Чон Ён-ги, Ли Хэ-ёна, Чхве Сон-хёна.

«Культура Южной Кореи набирает обороты не только в зарубежных странах, но и в России. Проекты "корейской волны" уже стоят на одном уровне с привычным Голливудом, а иногда превосходят его», — отмечают организаторы проекта.

Первые показы стартуют 20 июля. Откроет проект премьера экшн-триллера «Малышка на драйве» (16+) с участием звезды культовых «Паразитов» (18+) Пак Со дам. С 17 августа покажут фильм «Игра в переговоры» (16+) — психологический триллер с популярным в Корее актёром и моделью Хёном Бином.

В последний день лета, 31 августа, начнутся показы хоррора «Призрачная станция» (18+) от сценариста фильма ужасов «Звонок» (16+) Хироси Такахаси. С 14 сентября можно будет увидеть приключенческую комедию «Как украсть реку» (16+), сюжет картины основан на народной сказке. Следующим с 28 сентября покажут шпионский триллер-детектив «Фантом» (18+).

Завершится «Корейский квартал» комедийной драмой «Повезло с братом!» (12+), показы которой начнутся с 12 октября. В главных ролях — Ли Бен Хон, знакомый по сериалу «Игра в кальмара» (18+), и Пак Чон Мин, сыгравший в триллере «Решение уйти» (18+).

Все заявленные киноленты покажут в России впервые, отмечает кинопрокатчик.