В Нижнем Тагиле пройдут плановые отключения электроэнергии (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 01.11.2021 09:00 по 01.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 132а, 134Б; Пришвина 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Дом Пришвина 120 гараж; гараж Пришвина 130гар; ШР-12 Пришвина опора № 15

2 с 01.11.2021 09:00 по 01.11.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-112 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

3 с 01.11.2021 09:00 по 01.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 21

4 с 01.11.2021 09:00 по 01.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Пархоменко 123; Победы 43

5 с 01.11.2021 09:00 по 01.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Фестивальная 5б

6 с 01.11.2021 09:00 по 01.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ленина 73

7 с 01.11.2021 09:00 по 02.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зеленая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22аа, 23, 25, 27, 29, 5, 6, 9; Космонавтов 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 7, 9, 9аа; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Победы 18, 19, 20, 20аа, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Полевая 10, 16, 21, 3, 8; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Б; Школьная 15, 17, 17 А, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Советская (Покровка) 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 90, 92, 94, 96; Октябрьская(Покровка) 10, 11, 13, 8, 9; Полевая (Покровское) 11, 12, 2, 20, 5, 6; станция катодной защиты Мира в районе д.2; шкаф управления наружным освещением Советская; Наружное освещение Покровское

8 с 01.11.2021 09:00 по 02.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Космонавтов 11, 13, 14, 16, 18, 20, 9, 9аа; Победы 20, 21, 22, 23, 24, 26; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 2, 9Б

9 с 01.11.2021 09:30 по 01.11.2021 10:30 п. Черноисточинск: Коммунистическая 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; ГРП-8 п.Черноисточинск Коммунистическая

10 с 01.11.2021 11:00 по 01.11.2021 12:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Пушкина 59А, 78, 80

11 с 01.11.2021 13:30 по 01.11.2021 14:30 п. Черноисточинск: Чапаева 77, 81Б, 91А, 95, 97, 100А

12 с 02.11.2021 08:00 по 02.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Панфилова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38; гаражный бокс район ГЭК "Панфилова-2"; Гараж Панфилова 14гар; Гараж Панфилова 24гар

13 с 02.11.2021 08:00 по 02.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 1; Зеленая 10а, 11, 12а, 15, 15а, 17, 19, 2, 21, 21аа, 23, 2а, 3, 4, 41 А, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Обороны 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Хрустальная 7; Квартира Зеленая 10а-2; Квартира Зеленая 6баня

14 с 02.11.2021 08:00 по 02.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коммунальная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5; Промышленный 31; Семенова 11, 13, 15, 17-1, 17-2, 19, 23, 25, 27, 27а, 3, 30, 30а, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 7

15 с 02.11.2021 08:00 по 02.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Максима Горького 27, 29, 33; Тагильская 58А, 60; Черных 100, 104, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 124б, 126, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 69, 69-1, 69-2, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 90; светофорный объект Максима Горького -Черных; магазин Черных /ул. Тагильская; Гараж Черных 124б гар

16 с 02.11.2021 08:00 по 02.11.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Слесарная 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; жилой дом Слесарная 18 (мкр. "Серебрянский"); Строительство жилого дома мкр "Серебрянский" уч. №2; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. "Серебрянский"

17 с 02.11.2021 09:00 по 02.11.2021 16:00 с. Покровское: Садовая 10-24, 3-15; Космонавтов 9а, 11, 16, 18; Победы 20, 21

18 с 02.11.2021 09:00 по 02.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 11, 11а, 13, 13а, 15а, 17, 19; Гвардейская 58; Землячки 15, 17; магазин "Автозапчасти" Балакинская 13-11; ТРП-3602 ; Объект (шк. 49) Балакинская

19 с 02.11.2021 09:00 по 02.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивная 2а, 2-32, 1-13, 13а; Степная 89; Песчаная 1-25, 2-22; Узкая 27

20 с 02.11.2021 09:30 по 02.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Совхозная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; 2-я Советская 10, 11, 11А, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 7Е, 7Ж, 8, 8А, 8Б, 9, 9В, 9Г; 1-я Советская 37; ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная; гараж ЧГУ Черноисточинск

21 с 02.11.2021 15:00 по 02.11.2021 16:00 п. Висим: 9 Января 2А; Демьяна Бедного 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 30, 32, 36; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8

22 с 03.11.2021 09:00 по 03.11.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Циолковского 17, 19

23 с 03.11.2021 09:00 по 03.11.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Учительская 26, 28; магазин пром. товаров Учительская 26 (пл. бывш.кв.3);

24 с 03.11.2021 09:00 по 03.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 58; Землячки 19; Малышева 10, 6, 8, 8а;

25 с 03.11.2021 09:00 по 03.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Краснофлотская 8; Проезжая 10, 12, 24, 26, 6, 8, 8аа; Советская 18, 19, 20, 21; Мастерская Советская 27 (Кушва)

26 с 03.11.2021 09:30 по 03.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 100, 100А, 100Б, 101А, 102А, 104, 106, 108, 108А, 110, 121, 122, 123, 123А, 124, 124а, 125А, 126А, 69А, 69В, 71, 71а, 73, 73А, 75, 75Б, 77, 77А, 77Б, 79, 79Б, 81, 81А, 81б, 83, 83 А, 83В, 83Ж, 85 Б, 85В, 85а, 87, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89В, 90, 90А, 91В, 91б, 92, 93, 93Б, 93В, 94, 94А, 96, 98, 98А, 99А; Ленина 106Б, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76 А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 86, 86Б, 88, 88а, 90Б, 92а; Свердлова 45, 47, 49, 53, 53А, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 60, 60А, 61, 63, 64, 64А, 66, 66А, 66Б, 68, 70; Ушкова 10В, 10Г, 12В, 13Д, 14В, 16, 17, 18, 18 Г, 18Д, 19, 20, 20Б, 21, 21б, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 41 Б, 41А, 6В, 8В, 8Д, д.31; жилой дом п. Черноисточинск Ленина 106 Г; индивидуальный жилой дом Ушкова уч.31; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 33 А; Наружное освещение ТП-5092 Калинина; Наружное освещение ТП-5008 Ленина

27 с 04.11.2021 09:00 по 04.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ульяновская 50, 52

28 с 07.11.2021 23:00 по 08.11.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 101, 103, 105, 107, 109, 99; Калинина 109, 111; Усилитель Зари 103(под1); "Зоо-магазин" Зари 99-110; 2 усилителя Калинина 109(под2); светофорный объект Максарева /ул. Зари

29 с 08.11.2021 09:00 по 08.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Огнеупорная , 1, 57; Попова 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Черноморская 94, 98; Чернышевского 46; ЛЭП-6 кВ для электроснабжения производственных зданий Огнеупорная 60А/Пожарная, 14; гаражный бокс № 4 Попова в районе домов №№ 36-38; ТРП-3603 ; Насосная №6

30 с 08.11.2021 09:00 по 08.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Огнеупорная , 1, 57; Попова 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Черноморская 94, 98; Чернышевского 46; ЛЭП-6 кВ для электроснабжения производственных зданий Огнеупорная 60А/Пожарная, 14; гаражный бокс № 4 Попова в районе домов №№ 36-38; ТРП-3603 ; Насосная №6

31 с 08.11.2021 09:30 по 08.11.2021 10:30 п. Черноисточинск: Восточная 1, 8; Пионерская 15А, 25А, 25Б, 27А, 29А, 31А, 33А; Жилые дома и помещение охраны в п. Черноисточинск Восточная 3,4,5,22

32 с 08.11.2021 13:00 по 08.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 52, 54; Ленинградский проспект 11, 13, 15, 15-1, 15-2; Энтузиастов 18, 20, 22, 24, 26; светофорный объект типа Т7 Энтузиастов /МБОУ № 51 (лицей); нежилое помещение (магазин) Энтузиастов 22, пом. 1044; наружное освещение ТП-2042

33 с 08.11.2021 15:00 по 08.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Первомайская 190Г, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 211, 213, 219; жилой дом Первомайская уч.208Д; индивидуальный жилой дом Первомайская уч.215

34 с 09.11.2021 09:00 по 09.11.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Добролюбова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Калинина 23, 25; Котовского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 8; Новоселов 2; Добролюбова проезд 1, 2, 3, 4, 6, 7; Для Актов Все; Гаражи (27 шт.) Луначарского

35 с 09.11.2021 09:00 по 09.11.2021 11:00 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 90, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Авиационная 37; Балакирева 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44; Мечникова 13, 15, 21, 22, 24, 30; Сибирская 112, 92; Энтузиастов 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

36 с 09.11.2021 09:00 по 09.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Азовская 7а, 7-11; Крымская 1-9, 11а, 11б, 11в, 11г, 2-6, магазин, 12(баня) ,14; Сенная 4, 5, 6, 7; Каспийская 2-8, ГЭТ "Старатель" (от ТП-2722); Академика Поленова 7

37 с 09.11.2021 09:00 по 09.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г; Котовского 101, 103; Омская 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

38 с 09.11.2021 09:00 по 09.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 6, 8

39 с 09.11.2021 09:00 по 09.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 114, 116, 138, 140; Калужская 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 138, 153, 156, 158, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Урожайная 109, 136; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина

40 с 09.11.2021 09:00 по 09.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 10; Кизеловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Парашютная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31-1, 31-2, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58

41 с 09.11.2021 09:00 по 09.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Кулибина 19, 21, 23, 31, 31а, 33; Садовая 99; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

42 с 09.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 75, 75-4; Тимирязева 78а, 80, 82; Энтузиастов 50, 56а; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3

43 с 09.11.2021 09:00 по 17.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Фестивальная 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; строительный вагончик Свердловское шоссе Садоводов

44 с 09.11.2021 09:30 по 09.11.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Надеждинская 11, 15, 2, 5, 7, 8, 9; Семейная 13, 15, 3, 5, 9

45 с 09.11.2021 09:30 по 09.11.2021 13:00 п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 10, 12, 16; Набережная 1, 2; Октябрьская 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7а, 9; Первомайская 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 9; жилой дом Мамина-Сибиряка участок 10 А; Наружное освещение ТП-5032 (Первомайская. М-Сибиряка) Первомайская

46 с 09.11.2021 10:00 по 09.11.2021 11:00 с. Сулем: Гагарина 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 45, 47, 48, 49, 49А, 50, 54

47 с 09.11.2021 10:00 по 09.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Квартальная 1, 10а, 11, 11а, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кондукторская 2; Моховая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 2аа, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Моховой 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 6гар, 7, 8, 9; Степная 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Степной проезд 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Линейный проезд 10, 4, 6, 8; 1-ая Линия 1, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Наружное освещение ТП-2543

48 с 09.11.2021 11:00 по 09.11.2021 12:00 с. Сулем: Гагарина 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 45, 47, 48, 49, 49А, 50, 54

49 с 09.11.2021 13:00 по 09.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Восточная 56б; Мамина-Сибиряка 31, 31Д, 33, 35, 37; Набережная 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А; Первомайская 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130А, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 148А, 149, 149А, 151, 152А, 153, 155, 157, 159А, 173А, 177А, 179Г, 179а, 181Б, 181Г, 183Б, 183а, 187А; хозяйственная постройка Первомайская 155 Б; жилой дом и гараж (п. Черноисточинск) Первомайская 155а, 159; индивидуальный жилой дом Первомайская 189 Б; Наружное освещение ТП-5601(Первомайская, Набережная) Первомайская

50 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Отдыха 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9

51 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Дарвина 14, 16; Джапаридзе 11, 9; Землячки 26, 28, 30, 32, 34, 36; Шаумяна 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

52 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6; Заводская 110, 110а; Невьянский переулок 22, 24, 26, 27, 29; Садовая 79; гаражный бокс (условно №5) Садовая бокс №5, в районе ГСК "Химик"; гаражный бокс Садовая в районе ГСК "Химик"; Для Актов Все; Гаражи Заводская

53 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирпичная 11, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 7; Краснознаменная 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 40а, 42, 42а, 46, 48, 50, 52, 56, 58; Луговая 1, 2, 3, 4, 5; Полярная 24а, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Квартира Кирпичная 12/1а; Дом Кирпичная 12/2а; Светофор Краснознаменная 39/Полярная; УКЗ Краснознаменная

54 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 113, 83А, 85А, 89 Б; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

55 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Зерновая 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 9

56 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 16:30 г. Нижний Тагил: Выйская 22, 22 А, 24, 26, 28, 32, 58; Космонавтов 108, 116, 55, 63; УКЗ Выйская в районе Казанского мужского монастыря; строительные вагончики Космонавтов -Быкова; н/о ТП-1018 ; Гаражи Выйская; Гаражи Космонавтов

57 с 10.11.2021 09:00 по 10.11.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Демьяна Бедного 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Б, 16А, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 2А, 3, 30, 32, 36, 4, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2Б, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 7А, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 5А, 6а, 9; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 6; Октябрьская 1; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; пер. Демьяна Бедного 1, 2; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв.1; КТП в пос. Висим ТП- 6026 Рабоче-Крестьянская п.Висим; жилой дом Пролетарская участок 14; Базовая станция п. Висим ; Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим) ; Уличное освещение ТП-101 ; Уличное освещение ТП-111 ; Уличное освещение ТП-113 ; Уличное освещение ТП-114 ; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина

58 с 10.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

59 с 10.11.2021 09:00 по 12.11.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 56а; Энгельса 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

60 с 10.11.2021 09:30 по 10.11.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 19, 3, 35, 48, 5; Мира 56 А; Новострой 20, 20 А, 24, 37; Циолковского 32, 36; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; распределительный щит для реконструкции автодорог общего пользования Серова

61 с 10.11.2021 09:30 по 10.11.2021 13:00 п. Черноисточинск: Первомайская 150, 150А, 150Б, 150В, 150Г, 150Ж, 150И, 150К, 152, 152Б, 154, 154А, 156, 158, 158А, 158Б, 158В, 160, 160Б, 160а, 161, 162, 162Б, 163, 163А, 164, 164А, 165, 166, 166А, 167, 168, 168А, 169, 170А, 171, 175, 177, 178Б, 178Г, 179, 179Б, 180Б, 180В, 181, 182а, 183, 184А, 185, 186А, 187, 191, 193, 2; Больничная 1, 10, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 8; база отдыха "Чайка" за п. Черноисточинск; индивидуальный жилой дом Первомайская 150 Д; индивидуальный жилой дом Первомайская 150 З; жилой дом Первомайская 154 А; Дом Первомайская 158избА; Наружное освещение ТП-5086 А Первомайская; Черноисточинская псих.больница Черноисточинск; (НЕТ)

62 с 10.11.2021 10:00 по 10.11.2021 12:00 с. Покровское: Заречная 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 7; Максима Горького 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 37а, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51а, 52, 54, 56, 6, 9; Победы 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Чапаева 1, 1 Б, 1а, 2, 3, 4, 5; Широкая 10, 12, 2, 4, 5, 8; 8 Марта 1б, 2; Школьная 2, 3, 4, 8; Черниговская 1"б", 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 5, 50, 5аа, 6, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1В, 1г, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 43, 5, 6, 7, 9; Земная 1, 2, 2А, 3, 4, 5; Катодная защита Максима Горького 52, Покровка; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 21+340; Наружное освещение Покровское

63 с 10.11.2021 13:00 по 10.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Больничная 1, 11, 11А, 11Б, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21А, 22, 23, 25, 27А, 29А, 3, 47, 48, 49, 7, 9 А; ГРП Черноисточинск в р-не психиатр. больницы; гаражный бокс Больничная за огородом индивидуального участка 17А; наружное освещение от ТП-5039 ; Черноисточинская псих.больница Черноисточинск; Торгово-остановочный комплекс п. Черноисточинск Больничная

64 с 10.11.2021 21:00 по 11.11.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 29а, 31а, 33а, 35а, 37а; Аптека Верхняя Черепанова 29А-111,112; Магазин "Птица" Верхняя Черепанова 29А-96,97; Парикмахерская Верхняя Черепанова 29а-98

65 с 10.11.2021 23:00 по 11.11.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Калинина 113, 115; Максарева 11а, 13, 9, 9а; автомат по розливу воды Калинина в районе дома 113

66 с 10.11.2021 23:00 по 11.11.2021 07:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 1, 2 а, 2А, 2а; Пихтовая 2, 2 б, 2а, 4, 4 а, 4а, 4б, 6; Усилитель Зари 1(1под); Усилитель Зари 2а (2 под.); садовый дом Ильича УЧ. № 63; садовый дом Ильича д.65 тер СК №1 ОС ОАО "Строительный трест№88"; индивидуальный жилой дом Ильича участок 52; садовый участок Ильича участок № 66 (СК № 1 ОС ОАО Строительный трест 88; торговый павильон Охотников в районе пересечения Исинского тракта-ул.Охотников; Усилитель Пихтовая 4 (1под); жилой дом Пихтовая с.к.№2 ПО "УВЗ", бригада 25, участок № 561

67 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 3; Кутузова 10, 12, 2, 4, 6; Металлургов 4/2; Шевченко 1, 15, 9

68 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большевистская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Константина Заслонова 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51

69 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большевистская 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25; Дальняя 1, 11, 11а, 22, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 44, 46, 5, 7, 9; Кондукторская 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 32, 34, 36, 38, 5, 9; Моховая 31

70 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 49, 49 А; Кольцова 148, 162, 163, 62, 64, 70-1, 70-2, 76; Рудничная 11, 15, 17, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 17; Передвижная (Черноист) 3

71 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Вишневая 61, 63, 65, 67, 69; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ленская 64, 66, 72; Дом Долинная 29/68

72 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирова 27-3, 29, 29а, 33, 37, 38а, 39, 39-2, 43, 43а, 47, 50; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ

73 с 11.11.2021 09:00 по 11.11.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Железнодорожная 25, 27; Красногвардейская 62б; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 8, 9; Ползунова 10; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

74 с 11.11.2021 09:00 по 13.11.2021 15:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Весенняя 10-1, 10-2, 102, 104, 108, 11, 112, 114, 115, 116, 118, 12, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 13, 130, 134, 136, 138, 14, 140, 142, 144, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32-1, 32-2, 34, 34-2, 36, 36-1, 38, 38-2, 4, 40-1, 40-2, 42-1, 42-2, 5, 50, 50-1, 50-2, 50Б, 60, 62, 66, 68, 68-1, 68-2, 7, 70, 70-1, 72-1, 72-2, 74, 74-1, 76-1, 76-2, 78, 8, 80, 82, 84-1, 84-2, 86, 9, 92, 96, 98; Геологов 1, 1-2, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 29, 3, 31Б, 33, 35, 41-1, 41-2, 43-1, 43-2, 45-1, 5, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73-1, 73-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79, 80-1, 80-2, 82, 9; Геологов проезд 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 7, 8, 9; Заозерная 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 7, 9; Серебрянский тракт 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25, 26-1, 26-2, 26-3, 27, 28, 28-2, 29, 29-1, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 31-1, 31-2, 32, 33, 33-2, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 35-1, 35-2, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 37, 37-1, 39; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Туристов переулок 2, 3-1, 3-2, 4, 6; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2; Дом Весенняя 60 баня; Гараж Весенняя 60, бокс №1; н/о ТП-1520 Геологов -Весенняя; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2; часть жилого дома Геологов 45 кв.2; Гараж Геологов 71гар; н/о ПУ-1519 ; ШУО-0,4кВ от ТП-1512 Заозерная; ГРПБ-2 Серебрянский тракт

75 с 11.11.2021 09:00 по 15.11.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Бажова 26Б, 30Б; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Куйбышева 113, 117

76 с 11.11.2021 09:30 по 11.11.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лисогорская 15а, 21а; Ударная 22Б; Дом Гаева 11гар; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе

77 с 11.11.2021 09:30 по 11.11.2021 13:00 п. Черноисточинск: Первомайская 180а, 184, 184Б, 186, 188Б, 188а, 189, 190А, 190Г, 190д, 192, 193А, 194, 195, 195а, 196, 196А, 197, 198, 198А, 198Б, 199, 200, 200А, 200Б, 201, 202, 202А, 203, 204, 204А, 204Б, 204Д, 205, 206А, 208, 208А, 209, 210Б, 210Г, 211, 212, 213, 219; индивидуальный жилой дом Восточная 100 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 192 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 194 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Г; жилой дом Первомайская уч.208Д; индивидуальный жилой дом Первомайская уч.215; наружное освещение от ТП-5235

78 с 11.11.2021 10:00 по 11.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Щорса 24

79 с 11.11.2021 10:00 по 11.11.2021 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-112 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

80 с 11.11.2021 11:00 по 11.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гаева 65, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94а, 96, 96а, 96б, 98; Коммуны 116, 99; Павлика Морозова 51; Тихий 9а

81 с 11.11.2021 13:00 по 11.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Больничная 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 36 Г, 36*, 44, 45, 50, 51; Наружное освещение ТП-5036 Больничная

82 с 11.11.2021 13:30 по 11.11.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 66А; Н. Черепанова 68; ШУО-0,4кВ от ТП-1354

83 с 11.11.2021 15:00 по 11.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лисогорская 15а, 21а; Ударная 22Б; Дом Гаева 11гар; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе

84 с 12.11.2021 00:00 по 12.11.2021 23:00 г. Нижний Тагил: Геологов 87

85 с 12.11.2021 09:00 по 12.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

86 с 12.11.2021 09:00 по 12.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кутузова 2, 8; Металлургов 4/2; Шевченко 13, 3, 5, 7, 9; наружное освещение от ТП-3605

87 с 12.11.2021 09:30 по 12.11.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Челюскинцев 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 13-4, 14, 15, 15а, 15б, 18-2, 1б, 20, 22, 23, 25, 26, 28-1, 28-2, 28а, 29, 3, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

88 с 12.11.2021 10:00 по 12.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 53, 55; Энтузиастов 25, 29

89 с 12.11.2021 10:00 по 12.11.2021 15:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 66А; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; зона отдыха п. Висим

90 с 12.11.2021 10:00 по 12.11.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Октябрьская 12, 13, 14, 15, 16, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а; Самотечная 11; Щорса 31, 33, 33а, 35, 37, 41, 41а; АЗС Щорса -Северное шоссе; АЗС Щорса Северное шосе; КНС-32 Щорса

91 с 12.11.2021 11:00 по 12.11.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Александровская 1, 9, 11

92 с 12.11.2021 13:30 по 12.11.2021 14:30 п. Евстюниха: Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лайская 10, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 7А, 9; Дом Городская 1-Б огород; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 7 огород

93 с 12.11.2021 15:00 по 12.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Новаторов 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 152а, 153, 155, 157; Совхозная 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134

94 с 12.11.2021 23:00 по 13.11.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 101, 103, 105, 107, 109, 99; Калинина 109, 111; 3 усилителя Зари 107(под2); 2 усилителя Зари 109(под2); 2 усилителя Зари 99(под8,4); "Зоо-магазин" Зари 99-110; наружное освещение ТРП-2007

95 с 14.11.2021 23:00 по 15.11.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 97; Максарева 10, 13

96 с 15.11.2021 09:00 по 15.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Уральский пр. 56, 56/2

97 с 15.11.2021 09:00 по 16.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 9; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32, 39, 41, 43; Наружное освещение ТП-2529

98 с 15.11.2021 09:30 по 15.11.2021 10:30 п. Черноисточинск: Кирова 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72А, 73, 74, 76, 78, 80, 82

99 с 15.11.2021 09:30 по 15.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кирова 22 б, 26, 27-3, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Кирова 44 у "Антолла"; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086