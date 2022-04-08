В Нижнем Тагиле пройдут масштабные учения по ликвидации лесных пожаров с применением вертолёта и беспилотников

В Нижнем Тагиле 14 апреля с 06:00 до 18:00 пройдут командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров. Действующие спасатели и студенты Уральского института ГПС МЧС России будут устранять учебный пожар с применением вертолёта и беспилотников.

Учения будут проходить в микрорайоне Валегин Бор. На открытой местности специалисты создадут условное возгорание. Для его тушения вертолёт будет использовать воду из Валегинского пруда.

«Мы будем отрабатывать навыки организации тушения ландшафтных пожаров и выполнения задач по защите насёленных пунктов, а также объектов экономики и социальной инфраструктуры во время ЧС», — приводит пресс-служба мэрии слова начальника отдела гражданской защиты населения администрации города Андрея Мишина.

Кроме городских структур и организаций, в учениях будут задействованы руководители ГУ МЧС России по Свердловской области, министерства общественной безопасности региона, областных спасательных служб, сотрудники и студенты Уральского института ГПС МЧС России.

«Накануне мероприятия мы проведём рейд по ближайшим к месту учений жилым кварталам, чтобы ещё раз предупредить горожан об учениях и предостеречь их от паники и вмешательства в действия оперативных служб», — говорит директор центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Копёркин.

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