В Нижнем Тагиле провели семинар для муниципальных служащих по профилактике коррупции

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области провёл в Нижнем Тагиле семинар по профилактике коррупции в органах госвласти и местного самоуправления.

Директор общественного совета при департаменте и директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС Руслан Долженко рассказал о результатах социологического опроса, проводимого для изучения болевых точек коррупционной деятельности. По результатам исследования был определён топ мест, где чаще всего встречается коррупция. Первое место заняли медучреждения, второе — военная служба, а на третьем расположились вузы. Однако сам Долженко считает, что это результат отрицательного влияния СМИ на общество.

«СМИ настроены позитивно по отношению к возможным формам негатива. Если посмотрите новости последних нескольких недель, то узнаете, какая персона и какое событие стало самым ангажированным, востребованным. И люди это читают, и у них формируются определённые представления, которые с реальностью не факт, что совпадают, — говорит Руслан Долженко. — Я отмечу, что буквально на днях мы будем обсуждать результаты социологического исследования, которое было реализовано как раз для понимания ситуации с коррупцией в Свердловской области. <…> Результаты исследования показали три основных места, потенциальные для взятки. Первое — это медицинская помощь, второе — это военная служба, а третье — это система высшего образования. И я, как человек, представляющий систему высшего образования, как человек, представляющий общественный совет, заинтересован в том, чтобы больше никаких упоминаний о вузах не было. Но не запрещать упоминать, а делать так, чтобы даже поводов для упоминаний не было».

Также на семинаре отметили, что учить людей антикоррупционной безопасности нужно уже в подростковом возрасте.

«Нужно чаще проводить какие-то просветительские и образовательные мероприятия, развивать у граждан правовое сознание с помощью различных форм, лекций, межрегиональных вебинаров и семинаров. Возможно, отправлять курсантов, детей, школьников на различные конкурсы, в которых они могли бы выдвигать свои идеи», — сказала член молодёжного правительства Свердловской области Наиля Шайдуллина.

Помимо прочего, участникам семинара рассказали о правилах представления сведений о доходах и имуществе, а также о мере ответственности за коррупционные правонарушения.