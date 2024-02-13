В Нижнем Тагиле провели рейд по вручению повесток мигрантам, недавно получившим гражданство России

13 февраля в Нижнем Тагиле сотрудники 482-го военного следственного отдела СКР совместно с полицейскими города и представителями военного комиссариата при посредничестве ряда других госорганов провели рейд по профилактике воинского учёта среди лиц, недавно получивших российское гражданство.

В СК уточнили, что в ходе проверки выявлялись граждане, уклоняющиеся от постановки на воинский учёт. Рейд проходил в местах потенциального скопления трудовых мигрантов: на продуктовых рынках, продовольственных базах и таксопарках. По итогу проверки среди 15 лиц, недавно получивших российский паспорт, был выявлен один уклонист. Для постановки на учёт и дальнейшего призыва на военную службу ему была вручена повестка.