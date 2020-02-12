В Нижнем Тагиле провели операцию с новым способом лечения тромба

В городской больнице № 4 Нижнего Тагила впервые провели катетер-управляемый тромболизис — операцию, при которой препараты для растворения тромба доставляются непосредственно в тромб. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области, ранее терапия была направлена лишь на ограничение тромба, что могло привести к патологиям.

«Главной целью таких операций является восстановление просвета закрытых вен и улучшение оттока венозной крови. При этой процедуре снижается число геморрагических осложнений и есть возможность уменьшить дозу вводимого препарата. Эффективность процедуры очень высока, составляет 70–90%. Да, операция пока одна, но в 2020 году, я надеюсь, данные операции встанут на поток. Только в Тагиле потребность в подобных операциях составляет более 50 в год», — отметил сосудистый хирург Никита Никешин.

Пункция вен проходит под местной анестезией. Место прокола выбирается по показаниям УЗИ, оно зависит от расположения тромба. В вену вводится катетер, при помощи дозатора подаётся фибринолитик (медицинское средство, способное стимулировать растворение тромба. — Прим. ред). Так, у 67-летнего пациента за два дня уменьшился отёк больных конечностей и полностью восстановился просвет вен.