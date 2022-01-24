В Нижнем Тагиле проведёт личный приём руководитель СК РФ по Свердловской области

В Нижнем Тагиле проведёт личный приём руководитель следственного управления СК РФ по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский. Встреча состоится в четверг, 27 января, с 13:00 до 14:00 в следственном отделе по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила по адресу проспект Мира, 56.

В ходе приёма граждане смогут обратиться по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел сотрудниками Следственного комитета по Свердловской области, касающихся города Нижнего Тагила и Пригородного района. В том числе принимаются обращения относительно проведения проверок и расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях общеуголовной направленности, обращения о расследовании уголовных дел относительно действий/бездействия медицинских работников, о фактах невыплаты заработной платы, о преступлениях среди несовершеннолетних. Также принимаются обращения по вопросу трудоустройства в органы СК России.

Приём генерал-лейтенанта юстиции будет проводиться только по предварительной записи. Обращающимся необходимо иметь при себе паспорт, заявление, в котором изложена суть вопроса, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления.

Записаться на личный приём можно по телефонам: 8 (343) 297-71-69, 8 (343) 297-71-72, 8 (3435) 41-45-07 или оставить контактную информацию на сайте регионального следственного управления в разделе «Интернет-приёмная».