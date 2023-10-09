В Нижнем Тагиле простились с 24-летним военным из Нижнего Тагила, погибшим на Украине

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле простились с Владимиром Котыгиным, жителем Нижнего Тагила, погибшим во время спецоперации на Украине. Информацию о его гибели подтвердила супруга Ксения.

Владимир был профессиональным военным. Как вспоминает жена, летом 2022 года он окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. Прошлякова, получив звание лейтенанта. В августе Владимир по распределению попал в Псковскую дивизию в должности командира взвода сапёрной роты, а в конце ноября был отправлен на СВО.

«Вове было 24 года. Ещё со школы он был активным парнем: участвовал во всех мероприятиях, пел, танцевал, играл в театральных постановках. У него было очень много друзей. К сожалению, после поступления в училище свободного времени почти не было, но каждый отпуск нас ждали наши родители и друзья. Хотя бы раз в полгода у всех близких было ценное время, которое они могли провести с ним», — вспоминает Ксения.

20 января 2023 года Владимир получил ранение и был отправлен в больничный отпуск на восстановление. Ксения вспоминает, что при первой встрече с ней в госпитале муж сразу заявил, что после лечения вернётся на Украину.

«У него была позиция: “Я офицер, если отправят, то поеду без вопросов”. Он сразу мне сказал, что после восстановления уедет обратно. Так и случилось. 11 марта Вова уехал обратно и больше не вернулся. В начале августа он сообщил, что был представлен к награде, получил медаль “За отвагу”. В сентябре рассказал, что получил ещё одну — орден Мужества. 17 сентября мы общались последний раз, вместе строили планы на отпуск, а 19 сентября он погиб. Второй орден Мужества получил уже посмертно», — рассказала АН «Между строк» жена Владимира.

По словам Ксении, она не знает всех подробностей гибели мужа. Впервые о том, что Владимир погиб, она узнала от жены его товарища, написавшей ей слова соболезнования. Женщина тут же начала проверять информацию, общалась с сослуживцами мужа, но только спустя пару дней ей позвонили из дивизии и подтвердили информацию. На следующий день, 25 сентября, Ксению вместе с родителями Владимира пригласили в военкомат и выдали извещение о смерти.

«Все подробности я ещё не узнала. Информация, которая у меня есть: он пошёл вечером проверять позиции (он был сапёром), и начался обстрел. Был прилёт прямо рядом с ним, осколками зацепило ноги, руки и голову», — говорит Ксения.

На момент гибели Владимир Котыгин был начальником инженерной службы парашютно-десантного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Прощание с тагильчанином прошло 5 октября. Владимир был погребён с воинскими почестями на кладбище «Пихтовые горы».