В Нижнем Тагиле прошёл VIP-субботник

30 апреля в Нижнем Тагиле в посёлке Старатель состоялся общегородской субботник. В мероприятии приняли участие более 1000 человек, в том числе глава города Владислав Пинаев, руководители администрации, депутаты гордумы, представители предприятий и организаций, ветераны и жители посёлка.

Пока жители посёлка наводили порядок на газонах, рабочие МУП «Тагилдорстрой» заасфальтировали часть тротуара. Всем участникам субботника волонтёры предлагали поучаствовать в рейтинговом голосовании за общественную территорию, которую будут благоустраивать в 2023 году.

Как отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, выбор места для субботника, а также фронт работ были определены на встрече главы города с жителями Старателя в конце 2021 года.

«В конце прошлого года я встречался с жителями Старателя. Часть их пожеланий мы реализуем сегодня в рамках субботника. В частности, занимаемся асфальтированием тротуара около библиотеки, магазина и больницы. Сегодня мы реализуем первый этап запланированного обустройства, и работа в этом направлении продолжится в течение лета. Я думаю, что большую часть посёлка мы сегодня приведём в порядок, сделав таким образом шаг на пути к улучшению жизни местных жителей», — отметил Владислав Пинаев.

По словам главы Ленинского района Геннадия Мальцева, в этом году в посёлке Старатель будут отремонтированы ещё несколько тротуаров и дорог.

Местные жители не упустили возможности лично пообщаться с мэром и рассказать главе города о личных и городских проблемах. Например 83-летняя жительница Старателя Валентина Ломакина обратила внимание градоначальника на состояние местной школы.