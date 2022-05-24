В Нижнем Тагиле прошёл VIII благотворительный забег ЕВРАЗа 

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле в восьмой раз прошёл благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!» (6+). По центральным улицам города пробежали более 1000 любителей бега из Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Кушвы, Верхней Салды, Невьянска, сёл Петрокаменское, Николо-Павловское и посёлка Горноуральский.

Взрослые спортсмены пробежали дистанцию в 5 километров, дети — 1 километр. Каждому выдавался индивидуальный стартовый номер с чипом для фиксации времени. Для всех любителей бега, болельщиков и гостей праздника была подготовлена концертная программа. На мероприятии работали активные развлекательные площади, фотобудка и видеоспиннер, гости увидели показательные выступления воркаутеров и тхэквондистов, вокальных и танцевальных коллективов Центра культуры и искусства ЕВРАЗ НТМК.

Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, абсолютным чемпионом забега «Дай пять — 2022» стал житель Петрокаменского Евгений Марков, который преодолел трассу за 15,53 минуты. На втором месте старший инспектор дирекции по контролю за исполнением бизнес-процедур и сохранностью активов дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Виталий Никифоров, который финишировал на 5 секунд позднее. Третье место у газовщика доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Петра Медведева, он пришёл к финишу через секунду после Виталия.

Среди женщин быстрее всех 5 километров пробежала Алина Фаттахова, её результат — 20,7 минуты. На втором месте Полина Малькова, на третьем — ведущий специалист по охране труда ЕВРАЗ НТМК Ольга Горина.

Среди детей в своих возрастных категориях лучшими стали: среди мальчиков — Даниил Якутин, Андрей Рябков, Егор Шаерман; среди девочек — Полина Мелентьева, Анна Олькова, Кристина Марфута.

Отметим, что по правилам забега каждый взрослый участник вносил благотворительный взнос. Компания ЕВРАЗ удваивает сумму собранных пожертвований и направляет деньги в нижнетагильскую начальную школу — детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и в качканарскую школу, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы. На пожертвования прошлых лет были приобретены спортивные и уличные тренажёры, оборудованы детская и спортивная площадка, приобретено оборудование для занятий адаптивной и общей физкультурой в спортзалах учреждений.