В Нижнем Тагиле прошёл традиционный забег среди силовиков

Сегодня в Нижнем Тагиле прошёл традиционный кросс среди представителей и работников силовых ведомств «За здоровый образ жизни». В забеге на 10 километров приняли участие сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское», ОМОНа Росгвардии, ассоциации «Объединение «Союз-НТ», отделения специального назначения ГУФСИН, 55-й пожарно-спасательной части, СПК «Первый», фитнес-центра Golden Gym (Екатеринбург), а также воспитанники ДЮСШ «Юный динамовец», «Уралец» и МБУ СШОР № 3 имени А. А. Лопатина.

Первое место в общекомандном зачёте заняла команда МУ МВД «Нижнетагильское», серебро у представителей МЧС, бронза досталась ДЮСШ «Юный динамовец».

Победители в командном зачёте были награждены грамотами и кубками, а победителям в личном зачёте дополнительно вручили денежные призы.

Отметим, что в этом году забег посвящён памяти бывшего руководителя «Союз-НТ» Анатолия Соловьёва, скончавшегося в декабре 2017 года.