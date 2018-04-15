В Нижнем Тагиле прошёл первый областной чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту

В минувшую пятницу в ПКиО им. А. Бондина прошёл первый областной чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту. 13 команд из 10 городов Свердловской области по очереди преодолевали дистанцию в 390 метров, последовательно выполняя на время 15 упражнений на силу и выносливость. Каждый из членов команды проходил по три этапа. Участники в полной экипировке совершали махи на вытянутых руках гири весом 24 кг, отжимались и поднимали штангу, переворачивали покрышки стокилограммового колеса трактора, бросали и приседали с мешками за спиной весом 40 кг. Дистанция включала в себя бег с газовыми баллонами весом 46 кг. На предпоследнем рубеже огнеборцам нужно было извлечь из-под плиты с помощью гидравлического инструмента «пострадавшего» — 40-килограмового манекена — и перетащить его на 30 метров. Завершающий этап — буксировка двухтонного автомобиля УАЗ на расстояние 50 метров.

По итогам соревнований самой сильной и быстрой была признана команда 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области из Екатеринбурга, которая преодолела все этапы за 7 минут 54 секунды. Второе место у хозяев чемпионата — команды 2-го отряда федеральной противопожарной службы Нижнего Тагила. Бронза у екатеринбургской специализированной пожарно-спасательной части.

Победители будут представлять Свердловскую область на международном турнире по кроссфиту в Иркутске, который пройдёт 29 апреля.