В Нижнем Тагиле прошёл первый конкурс короткометражных фильмов местных режиссёров

Артхаус, драма, комедия и музыкальный клип: в музее изобразительных искусств состоялся конкурс короткометражного кино. Тагильчане представили на суд зрителей семь картин в разных жанрах.

Фильмы были созданы для фестиваля молодёжных культур «Вверх по вертикали», который музей проводит с начала года на грант конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Почти за год проект объединил сотни молодых поэтов, музыкантов, художников, фотографов, а теперь ещё и режиссёров. Организаторы отмечают, что эта сфера была для них новой, а потому рискованной.

«Вот эта вот часть, наверное, вызывала больше всего опасений, и мы понимали, что в каком-то смысле рискуем. Потому что, конечно, кино — это особый вид искусства. С одной стороны, мы знаем, что у нас снимают, интересно снимают, но всё-таки это отдельный вид искусства, который требует отдельной работы», — отметила организатор проекта Ксения Баданина.

Однако, несмотря на первый опыт, на конкурс заявились семь художественных картин. Среди режиссёров были как опытные, так и совсем юные участники. Так, над фильмом Solum работала группа единомышленников из художественной школы, и это, отмечают девочки, их первый опыт.

«Наш учитель нашла объявление, и мы специально для конкурса снимали. Идея в том, что главная героиня устала от мира, он перенасыщен, и ей хочется спокойствия. Она ныряет под воду, и это метафора того, что она окунается в проблемы, в быт. И на протяжении фильма показываются эти проблемы, и потом она выныривает, и тут каждый зритель додумывает что-то своё», — рассказала режиссёр фильма Анастасия Курганова.

Лучший фильм выбирают зрители, заполняя после просмотра специальные бланки. Победители получат специальные призы — книги о киноискусстве. Желающих посмотреть работы тагильчан оказалось так много, что организаторы решили провести ещё один показ, он пройдёт в музее изобразительных искусств сегодня, 20 сентября, в 18:00.