В Нижнем Тагиле прошёл первый фестиваль Stand Up среди любителей

17 марта в баре «Гора» состоялось первое в Нижнем Тагиле Stand Up-шоу в формате открытого микрофона. По словам организатора фестиваля Светланы Загс, из 20 ранее заявившихся участников на импровизированную сцену в итоге решились выйти только 10 — семеро юношей и три девушки. Ребята шутили про мусорную реформу, городские проблемы ЖКХ, пересказывали подслушанные разговоры в маршрутке и обсуждали взаимоотношения полов.

«В целом я осталась в восторге. Поставленная задача выполнена, потому что никто не даст соврать, что было смешно, а это главное, — говорит Светлана Загс. — Однозначно удивило то, что вообще не было шуток “ниже пояса”, хотя мне все писали и предостерегали, что эти шутки будут основным юмористическим посылом. Не было того, что не получилось, я ничего не ждала и ничего не ожидала. Думаю, что продолжение будет. По крайней мере, я бы хотела, чтобы оно было. Но тут уже зависит не от меня, а от людей, которым будет что сказать».