В Нижнем Тагиле прошёл первый фестиваль памяти всемирно известной пианистки Веры Лотар-Шевченко

В Нижнетагильской филармонии прошёл первый фестиваль фортепианной музыки, посвящённый известной итальяно-советской пианистке Вере Лотар-Шевченко, жившей в Нижнем Тагиле в середине XX века.

Вера Лотар-Шевченко — пианистка итальянского происхождения. Долгое время она жила во Франции, а после замужества оказалась в России. В 1930-х годах была арестована вместе со своим супругом и отправлена в ГУЛАГ. В сталинских лагерях она провела более 13 лет, после освобождения переехала в Нижний Тагил и устроилась концертмейстером в драмтеатр. В середине 1970-х Вера Августовна отправилась в Новосибирск и там работала солисткой Новосибирской государственной филармонии.

В 2021 году исполнилось 120 лет со дня рождения всемирно известной пианистки. Праздник фортепианной музыки, как называют фестиваль сотрудники филармонии, планировали провести ещё в прошлом году. Но планам не удалось осуществиться из-за пандемии.

В первый день долгожданного фестиваля на сцене выступила юная тагильчанка Дарья Петухова. Девочка уже несколько раз выходила на сцену Нижнетагильской филармонии. Впервые вместе с оркестром Даша сыграла в шесть лет. В Большом зале ученица ДШИ № 3 исполнила ноктюрн Фридерика Шопена, рапсодию Карла Кёллинга и токкату Иоганна Себастьяна Баха. А после этого состоялся показ документального фильма о Вере Августовне «Мы ещё будем жить настоящей жизнью» (12+).

Во второй день фестиваля на тагильской сцене с оркестром «Демидов-камерата» выступил московский пианист Филипп Копачевский.

«Я с большим удовольствием приехал в Нижний Тагил, я здесь впервые. И это очень знаменательно, потому что с именем Веры Лотар-Шевченко связаны мои воспоминания. В 2006 году в Новосибирске удалось победить на конкурсе её памяти. И это прекрасно, что мы до сих пор вспоминаем и пропагандируем её творчество, потому что это незаурядный, удивительный музыкант», — рассказал Филипп Копачевский.

До концерта тагильчане были приглашены на встречу с музыкантом, где могли задать свои вопросы лично. На творческой встрече с пианистом оказалась тагильчанка, которая в детстве вживую слышала игру талантливой пианистки. Вилора Дука вспоминает, что все были в восторге от игры Веры Августовны.