В Нижнем Тагиле прошёл Парад Победы

На Театральной площади Нижнего Тагила прошёл ежегодный Парад Победы. 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны пришли отметить, несмотря на дождливую погоду, десятки тысяч тагильчан. Праздничное мероприятие традиционно открылось проходом пеших колонн и военной техники с символом Нижнего Тагила – танком Т-34.

В шестой раз в Нижнем Тагиле прошла колонна «Бессмертного полка». Тысячи тагильчан прошли по центральному проспекту города с фотографиями своих родственников – солдат и офицеров Великой Отечественной войны. В 2017 году организаторы оценили количество участников колонны в Нижнем Тагиле в 9 тысяч человек.

Завершила Парада Победы традиционная демонстрация городских общественных организаций, бюджетных и коммерческих организаций, градообразующих предприятий.

Праздничные мероприятия в Нижнем Тагиле продолжились 69-ой легкоатлетической эстафетой на призы «Тагильского рабочего». В парке им. Бондина и у КРК «Современник» сегодня пройдут концертные программы. В 15 часов парад пройдёт в Дзержинском районе, который закончится митингом и концертом на площади Славы.

Праздничный салют в Нижнем Тагиле 9 мая 2018 года не запланирован.