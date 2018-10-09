В Нижнем Тагиле прошёл областной турнир по греко-римской борьбе памяти погибших воинов-тагильчан

Сегодня, 9 октября, в СШОР № 3 Нижнего Тагила прошли ежегодные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей от 12 до 14 лет. Как рассказал АН «Между строк» директор спортшколы Сергей Шамшуров, турнир, посвящённый памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, проводится в нашем городе в шестой раз.

«У нас здесь сегодня собралось более 130 участников со всех городов Свердловской области, в которых культивируют греко-римскую борьбу, поэтому конкуренция очень высокая», — отметил Шамшуров.

Борцов приветствовали замглавы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров, командир отряда ОМОН Вадим Мирошниченко и ветераны боевых действий.

По традиции турнир проходит 9 октября, в день официального открытия памятника воинам-тагильчанам «Брод в неизвестность», установленного на набережной Тагильского пруда. А накануне соревнований участники проводят субботник у монумента.