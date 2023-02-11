В Нижнем Тагиле прошёл главный старт «Лыжни России» в Свердловской области

Сегодня, 11 февраля, в Нижнем Тагиле на базе спортшколы «Аист» на горе Долгой состоялся главный старт Всероссийской массовой гонки «Лыжня России — 2023» (6+) в Свердловской области. Кроме любителей лыжного спорта, на старт вышли представители региональной власти, муниципальные чиновники, а также профессиональные спортсмены и ветераны спорта. В их числе биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, чемпион мира биатлонист Антон Шипулин, чемпионка Олимпийских игр лыжница Зинаида Амосова и другие именитые спортсмены.

С приветственным словом на церемонии открытия выступили замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Оба подчеркнули важность проводимого мероприятия и его значимость в воспитании молодого поколения, а также пожелали удачи участникам соревнований. Кроме того, Леонид Рапопорт отметил, что сегодня на старт «Лыжни России» на 120 тренировочных базах региона вышли около 70 тысяч участников. Также с видеообращением к участникам соревнования обратился министр спорта России Олег Матыцин.

Первый старт был дан юбилейному лыжному забегу «Сотка» протяжённостью 1923 метра. Длина трассы символизирует год основания спортивной отрасли страны. Далее последовали забеги профессионалов — мужской лыжный забег на 10 километров и женский забег на 5 километров.

Первым среди мужчин к финишу добрался мастер спорта международного класса Евгений Белов из Камышлова, показав время 24 минуты 20 секунд. Быстрейшей лыжницей сегодня оказалась заслуженный мастер спорта екатеринбурженка Юлия Ступак, завершившая дистанцию за 13 минут 27 секунд. В качестве приза победители гонок получат снегоходы. Напомним, что «Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В этом году забег прошёл уже в 41-й раз.