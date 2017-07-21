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23 Июл 2017 19:38 | Метки: Новости Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прошёл фестиваль рыжих (ФОТО)

II фестиваль рыжих прошёл сегодня на «Тагильской лагуне». В нём приняли участие около 300 обладателей огненных волос не только из нашего города, но и из Екатеринбурга, Серова, Ирбита, Омска и Астаны. За полчаса организаторы раздали семь ящиков апельсинов (около 60 килограммов), а участникам своим позитивным настроением удалось разогнать грозовые тучи. По крайней мере, так показалось самим участникам.

«Я из Астаны, но два месяца назад перебрался в Екатеринбург. Услышал о фестивале рыжих в вашем городе и просто не мог его пропустить. Идея фестиваля, сама подача мне нравятся. Но вообще я позитивно отношусь ко всему, мне сложно не угодить. Не знаю, может быть, дело в цвете волос… В Тагиле мне нравится, у вас красивый театр. Наверное, нужно будет вернуться сюда снова», – поделился впечатлениями рыжий ветеринар Андрей из Казахстана.

«Я пришла с сыном и своей домашней любимицей курицей Дариной. Ей уже год, она живёт у нас в квартире вместо кошки. Первый фестиваль рыжих я пропустила и очень расстроилась. В этот раз все дела исключила заранее. Мне нравится оранжевый – цвет счастья. Да и ярких красок нашему серому, скучному городу не помешает», – считает тагильчанка Галина Витужникова.

Кот Оскар в первый раз оказался на улице и сразу же в центре внимания. За пережитый стресс его хозяева Елена и Николай обещают накормить домашнего любимца двойной порцией вкусного обеда.

Агентство новостей «Между строк» 

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