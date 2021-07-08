В Нижнем Тагиле прошёл эксклюзивный показ нового фильма Алексея Федорченко. Он вызывал неоднозначную реакцию зрителей

Накануне в кинотеатре «Красногвардеец» прошёл единственный показ нового фильма уральского режиссёра Алексея Федорченко «Последняя “Милая Болгария”» (18+). На киносеанс, который состоялся в рамках работы клуба «Кинокритика», собрался практически полный зал (с учётом 70-процентной наполняемости). В числе первых зрителей фильма была редакция АН «Между строк».

Картина «Последняя “Милая Болгария”» снималась в Свердловской области, практически все роли в ней сыграли артисты «Коляда-театра». Сам Николай Коляда появляется на экране в эпизодической роли сурового командира полка. За этот фильм Алексей Федорченко получил «Серебряного Георгия» как лучший режиссёр на 43-м Московском международном кинофестивале.

«В основе лежит необычный роман Михаила Зощенко “Перед восходом солнца”. Вещь очень сложная, в ней Зощенко исследует свои фобии, проблемы с психикой, пытается понять, откуда у него меланхолия, депрессии. Такую книгу перенести на экран? Это очень сложно. Сделать это можно только с помощью художественных образов. Помог создать эти образы Алексею Федорченко классик советского кино Сергей Эйзенштейн. Его прообраз будет на экране, вы его обязательно узнаете, хотя показан он здесь очень гротескно, очень необычно. Сергей Эйзенштейн придумал уникальную систему монтажа, он хотел в кино показать работу мысли человека. И даже мечтал экранизировать “Капитал” Карла Маркса», — рассказал зрителям перед началом фильма методист по кино «Красногвардейца», создатель клуба «Кинокритика» Виталий Скорев.

В фильме два главных героя. Селекционер Леонид приезжает в Алматы во время эвакуации в годы Великой Отечественной. Он мечтает спасти выведенный его отцом сорт яблок «Милая Болгария». Задача это непростая, ведь у героя сохранилось всего одно яблоко после того, как сад отца сгорел. Второй герой — загадочно исчезнувший писатель Курочкин (его прототип — Зощенко), в комнату которого поселяют Леонида.

Леонид находит дневники писателя и вместе со зрителем погружается в его воспоминания. На экране появляются дореволюционная Россия, фронты Первой мировой. Мы узнаём о любовных переживаниях писателя, его отношениях с родителями в раннем детстве. Картинка меняется стремительно, события разных лет словно происходят одновременно. Одних зрителей этот художественный приём погружает в некий гипноз, у других, наоборот, вызывает отторжение.



Сотрудники редакции АН «Между строк» настраиваются перед началом сеанса



После показа самые стойкие зрители остались на обсуждение увиденного. Большинству киноманов картина понравилась, многие оценили её визуальную сторону. Но до конца поняли задумку режиссёра не все. Мнения разделились и в редакции АН «Между строк».

Редактор Жанна Коробейникова:

«Мои глаза со вчерашнего вечера продолжают посылать флешбэки от увиденного на экране. Хотя им, честно признаться, нужно было время, чтобы привыкнуть и понять язык режиссёра. Но когда это случилось, началась магия. Восхищена. Испытывала почти физическое удовольствие от полиэкрана — когда экран делился на несколько частей и один эпизод подавался нам с такими деталями, что бежали мурашки по коже. Кажется, Федорченко — чёртов гений. И мысль кручу со вчерашнего показа: как сложно и важно суметь сохранить хотя бы одно зёрнышко (яблочное) правды, любви, чести, надежды, несмотря на окружающий хаос, пожары, ворон, муравьёв и даже ослов вокруг. Снять “Перед восходом солнца” Зощенко — снять то, что снять невозможно, а Федорченко вон что удумал. Не для всех кино, но для меня».

Редактор Павел Булатов:

«Это первый и единственный фильм, который я не смог досмотреть до конца в кинотеатре. Если говорить молодёжным языком, то я словил такой кринж, что до сих пор не могу от него отойти. Я не причисляю себя к кинокритикам, поэтому мне сложно объективно оценить работу съёмочной группы. Возможно, с точки зрения науки в этом фильме всё сделано правильно, как должно быть, но это оценят только киногурманы. Обывателям вроде меня фильм покажется скучным, непонятным и лишённым логики. Единственное, что мне действительно понравилось, — это приём с полиэкраном, когда изображение на экране состоит из нескольких частей. Очень интересный и необычный ход, напоминающий комикс».

Редактор Екатерина Баранова:

«Визуально фильм сделан очень сильно! На экране одновременно происходит столько всего. Воспоминания Зощенко переплетаются со съёмками первой серии “Ивана Грозного” Эйзенштейна. Тут же мы видим дореволюционную Россию, потом шумный и пыльный казахский рынок. А потом неожиданно появляются почти неузнаваемые Коляда и Олег Ягодин из “Курары”! Всё происходящее погружает тебя в какой-то гипноз, оторваться от экрана невозможно! Федорченко — это мощно, это гордость уральского кинематографа. Ну и после фильма Зощенко захотелось почитать».

Журналист Екатерина Кукина:

«Фильм на любителя. Я поставлю ему 4 из 10 чисто за красивую режиссуру. Кино мне не понравилось, уж слишком много в нём наркомании: странные танцы, куча постельных сцен и фаллосов, каких-то отрывистых воспоминаний. Порой было непонятно, где реальность, а где фантазия героя. Нет привычного, понятного сюжета, который я люблю. Да, любителям авторского кино фильм понравится, но не мне».

Журналист Анастасия Черемных:

«Очередная качественная работа российского кинорежиссёра Алексея Федорченко. Картина наполнена образами и не лишена чувства юмора. С первых минут просмотра наслаждаешься тем, как построен кадр, как использована техника полиэкрана. Но главное в этом фильме — это небанально рассказанная история жизни советского писателя Михаила Зощенко».