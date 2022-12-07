В Нижнем Тагиле прошёл благотворительный вечер в пользу подопечных фонда «Живи, малыш»

В минувшую субботу в Нижнем Тагиле в лофт-пространстве FriendZona состоялся тематический благотворительный вечер. Все деньги, собранные на мероприятии, были направлены в фонд «Живи, малыш». Организаторы мероприятия Екатерина Нехорошева и Ольга Уткина рассказывают, что такие эксклюзивные благотворительные тематические вечера они планируют проводить каждый месяц. Вырученные деньги будут направлены на благотворительность.

«В планах запустить серию эксклюзивных благотворительных тематических мероприятий, которые будут совершенно разного формата и направлений. Например, в январе пройдёт творческий арт-вечер современного искусства, который проведёт тагильская художница и преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства Ксения Ларина. Ольга Грачёва, владелица FriendZona, бесплатно предоставила нам своё пространство для организации этого благотворительного вечера. А провести игру бесплатно согласился ведущий Илья Саков. Раньше я работала в фонде “Живи, малыш”, теперь продолжаю быть волонтёром, поэтому для первого мероприятия был выбран проверенный фонд, с которого и начинается добрая череда наших мероприятий. Каждый раз пожертвования пойдут тем, кто нуждается в помощи», — рассказывает Екатерина.

Благотворительный тематический вечер прошёл в стиле «Гэтсби». Идею с костюмами предложила Ольга, поскольку ей захотелось создать атмосферу праздника. Главной фишкой встречи стала игра в «Мафию», где все участники разделились на бандитов и простых горожан. По правилам каждый играющий выбирает случайную карту, на которой написано, кем он будет. Выигрывает тот, кто остался в живых.

«Я сама работала в фонде “Живи, малыш” несколько лет назад. Сейчас работаю управляющей рестораном “Пожарка”, а также развиваю направление кейтеринга в новом проекте “Тот самый случай”. У ребят появилась идея организовать мероприятие, а мы с радостью поддержали. У нас уже составлен график сотрудничества на будущее. Кажется, это тот самый случай, когда бывшие коллеги понимают друг друга с полуслова», — делится управляющая рестораном «Пожарка» и гриль-баром «Маринад» Анна Земзюлина.

«Это было первое благотворительное мероприятие в Нижнем Тагиле, организованное друзьями фонда. Екатерина и Ольга придумали замечательную идею, которая, как видите, понравилась многим. Все собранные средства от таких вечеринок будут направлены на оказание помощи нуждающимся. Этот благотворительный вечер именно для фонда “Живи, малыш”. Планируется серия подобных мероприятий разной направленности, в планах провести мастер-класс по приготовлению бургеров для детей. Тем самым мы хотим привлечь к благотворительности совершенно разных людей не только по интересам, но и по возрасту. Благодаря пожертвованиям, которые удалось собрать на этой встрече, будет оказана помощь подопечным фонда, что особенно важно в наше непростое время. Сегодня было собрано больше 50 тысяч рублей, а это, например, стоимость топлива для трёх машин социального такси нашего фонда на целый месяц», — рассказывает заместитель руководителя благотворительного фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.

По словам Ксении Лариной, она очень рада тому, что в Нижнем Тагиле есть люди, которые готовы организовывать подобные мероприятия, чтобы помочь нуждающимся. Художница считает, что благотворительность — это шаг от внешней декорации к внутренней системе ценностей.

«Я очень счастлива, что есть такие люди в Нижнем Тагиле, которые кроме внешней системы ценностей готовы видеть внутреннюю и акцентировать на этом внимание других людей. Думаю, сама игра не важна, потому что красоту делают не внешние проявления, а внутренние. Внутреннее проявление этого мероприятия прекрасно, как бы оно ни выглядело внешне: всё это вторично по сравнению с тем, что несёт за собой. Я невероятно рада, что могу влиться в процесс и мы можем коммуницировать вместе. В коллективной благотворительности я ещё не участвовала. Я только недавно познакомилась с Екатериной и рада, что она взяла на себя эту миссию, которая объединяет людей. В дальнейшем мы планируем мероприятия, на которых будем говорить о современном искусстве», — поделилась впечатлениями Ксения Ларина.

«Мне очень приятно внести хотя бы небольшой вклад в помощь детишкам, а также это хороший шанс познакомиться с умными, талантливыми людьми. Я играла в “Мафию” впервые, и так как я азартная по жизни, мне было очень интересно. Мне сразу выпала карта мафии, из-за моей эмоциональности было сложно сдержать эмоции, но меня никто не раскусил, поэтому я считаю это своей маленькой победой. В благотворительности я ранее не участвовала, но в дальнейшем обязательно буду посещать такие мероприятия», — говорит гостья мероприятия Елена Орехво.

Организаторы надеются, что в будущем такие мероприятия объединят как можно больше неравнодушных добровольцев, готовых помочь людям, которые действительно нуждаются в этом.