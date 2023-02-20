В Нижнем Тагиле прошло первенство города по мотокроссу на снегу (ВИДЕО)

В минувшую субботу, 18 февраля, в Нижнем Тагиле завершилось первенство города по мотокроссу, приуроченное ко Дню защитника Отечества. Мероприятие было проведено впервые, однако хорошо зарекомендовало себя и уже внесено в план городских мероприятий на следующий год, сообщили в пресс-службе мэрии. В соревнованиях принимали участие более 50 мотогонщиков из разных городов Свердловской области: Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Заречного, Каменска-Уральского и других. Нижний Тагил на первенстве представляли 12 спортсменов, двое из которых — девушки.

Соревнования проходили на специально подготовленной снежной трассе протяжённостью 1600 метров в микрорайоне Валегин Бор. Участникам во всех категориях предстояло проехать несколько кругов, чтобы определить победителя. Несмотря на то, что значительная часть (около 70%) трассы была скрыта от зрителей в лесной чаще, мероприятие собрало около 1000 человек, а заезды получились зрелищными и интересными.

В каждой из категорий, зависящих от технического оснащения мотоцикла, были разыграны комплекты наград, а победители и призёры получили медали и памятные грамоты.

Среди представителей Нижнего Тагила отличились София Рякова, ставшая победительницей класса «Леди», и Кирилл Суслин, одержавший победу в классе мотоциклов с объёмом двигателей до 250 см³ и шипованными покрышками.