В Нижнем Тагиле прошли учения по ликвидации природных пожаров (ВИДЕО)

В четверг, 14 апреля, в Нижнем Тагиле прошёл третий этап Всероссийских командно-штабных учений по ликвидации ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Практические мероприятия по ликвидации пожара прошли на территории микрорайона Валегин Бор. По плану учения, пожар возник рядом с посёлком Волчёвка и угрожал лесным массивам и близлежащим жилым домам.

В учениях принимали участие сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, муниципальные спасатели, пожарные добровольцы, врачи скорой помощи и представители администрации города. Были задействованы десятки единиц спецтехники, в том числе вертолёт Ми-8 МЧС, который для тушения верхового пожара сбросил 5 тонн воды. Район пожара был оцеплен сотрудниками ГИБДД, а местные жители были эвакуированы и доставлены на автобусах в пункт временного размещения.

«В ходе учений были успешно отработаны вопросы организации взаимодействия между органами местного самоуправления и всеми службами, привлекаемыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Считаю, что с поставленными целями и задачами участники учений успешно справились на высоком профессиональном уровне», — подвёл итоги учений начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

Глава города Владислав Пинаев подчеркнул, что подобные мероприятия помогут муниципалитету быстро реагировать на возникновение подобных ЧС и оперативно их ликвидировать.

«Впереди майские праздники. Люди поедут в сады, будут отдыхать на природе. Обращаюсь к тагильчанам: нужно быть максимально аккуратными, чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации с лесными пожарами. Лучше её предотвратить, чем потом всем миром локализовать и разбираться с последствиями», — заявил мэр.

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