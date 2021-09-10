В Нижнем Тагиле прошли соревнования среди лучших инкассаторов Сбербанка (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле более 60 сотрудников инкассации и охраны из 11 территориальных подразделений Сбербанка собрались, чтобы выявить лучших в своей профессии. Полигон Нижнетагильского института испытания металлов в четвёртый раз принимает у себя всероссийские ведомственные соревнования.

Во время церемонии открытия зампередседателя правления банка Станислав Кузнецов и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предварительно договорились о том, что следующие соревнования впервые пройдут при зрителях.

Участники соревновались в практической стрельбе из пистолета Макарова, умении обращаться со спецавтомобилем, банкоматом и контейнером с деньгами, а также демонстрировали навыки владения средствами пожаротушения, физическую и медицинскую подготовку. В отдельном павильоне были представлены новейшие научные и технические разработки для нужд и обучения сотрудников силовых подразделений.