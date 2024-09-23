В Нижнем Тагиле прошли народные гуляния «Русский двор»

В Нижнем Тагиле в субботу, 21 сентября, во дворе дома на Черноисточинском шоссе прошёл праздник «Русский двор» (0+), где взрослые и дети могли поучаствовать в народных забавах, мастер-классах и конкурсах. Гуляния были организованы «Русской общиной».

«Выбрали 21 сентября, так как этот день считается праздником рождения Богородицы. Больше, конечно, ориентировались на выходной день, чтобы люди могли прийти с семьёй, отдохнуть с детьми», — говорит координатор «Русской общины» в Дзержинском районе Юрий Нестеров.

За безопасностью на мероприятии следила народная дружина, которая не допускала на территорию пьяных, курящих людей, смотрела за соблюдением правопорядка и правил пожарной безопасности. Народные гуляния были организованы на личные средства членов общины.

Всем желающим предлагали горячий чай и сладкий перекус.

«Детей активные игры согревают. Хорошее, интересное мероприятие, дети заняты, бегают, играют, а не сидят в телефонах», — поделилась с журналистом АН «Между строк» гостья праздника Валерия, которая пришла сюда с двумя детьми.

На мастер-классах дети могли сложить фигурку из оригами или создать свой индивидуальный дизайн деревянной ложки.

По словам представителей «Русской общины», такие праздники объединяют людей и доставляют радость детям и взрослым.