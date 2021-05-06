В Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы (ФОТО)

Сегодня с 18:30 на центральном проспекте Нижнего Тагила прошла генеральная репетиция парада в честь Дня Победы.

Для репетиции торжественного прохождения военной техники и военнослужащих, которое начнётся 9 мая в 10:00, пришлось сегодня в вечерний час пик перекрыть проспект Ленина. Отработка движения колонн прошла без видимых сбоев.

Предполагается, что 9 мая в колонне проедет 31 единица военной техники. Среди них — легендарный танк Т-34-85, танк Т-90, орудия и другие боевые машины. Перед главной трибуной города пройдут торжественным маршем парадные расчёты тагильской ракетной дивизии, МЧС, Росгвардии, а также военнообязанные, служившие в воздушно-десантных и пограничных войсках. В параде примут участие кадеты школ № 21 и № 13, юные моряки и воспитанники патриотического клуба «Вымпел». А в 22:00 с Лисьей горы обещают запустить салют.