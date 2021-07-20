В канун Дня металлурга в Нижнем Тагиле прошла первая парусная регата на Кубок ЕВРАЗа. В соревнованиях участвовали 44 спортсмена из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Снежинска, Озёрска. Регата проходила в трёх гоночных классах: «Оптимист» (юноши и девушки до 14 лет), «Луч-мини» (юноши и девушки до 18 лет) и «Микро» (мужчины и женщины, «ветераны спорта»).

В 2021 году ЕВРАЗ направил 700 тысяч рублей на развитие парусного спорта в Нижнем Тагиле. При поддержке компании были приобретены восемь комплектов парусов для детских яхт, материалы для ремонта и оборудования судов. В будущем в городе пройдёт несколько парусных гонок, сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

«Здоровый образ жизни — одна из основных ценностей компании. Я очень рад, что среди участников регаты есть сотрудники наших предприятий, ведь металлурги и горняки ЕВРАЗа вносят большой вклад в развитие экономики своих городов и всей страны, а результаты их труда позволяют делать жизнь тагильчан и качканарцев лучше и комфортнее», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Участники соревнований провели в акватории Тагильского пруда около 5 часов. В зависимости от класса они должны были пройти 10 гоночных кругов. Дистанция каждого круга составляет примерно 2,5 км. Участникам нужно было правильно спланировать гонку, лавировать против ветра, управлять парусом, правильно огибать знаки. В среднем яхты двигались со скоростью 5 морских узлов — примерно 10 км в час.

По итогам соревнований первое место среди детей до 14 лет в классе «Оптимист» занял ученик Политехнической гимназии Нижнего Тагила Никита Желобов. В классе «Луч-мини» победил Максим Кравецкий из Екатеринбурга. В классе «Микро» в первом дивизионе победила команда из Снежинска. Во втором дивизионе все призовые места завоевали тагильчане, а первое место заняла команда Сергея и Максима Лошкарёвых. Сергей — сотрудник ЕВРАЗ НТМК.

В августе в Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа пройдёт Кубок по парусному спорту, посвящённый Дню города. Организатором соревнований выступает спортивно-оздоровительное учреждение «Спартак».