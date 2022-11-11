В Нижнем Тагиле прошла акция «Вместе с “УГМК-Телеком” за безопасность на дороге!»

В Нижнем Тагиле прошла акция, посвящённая безопасности на дорогах. Её участниками стали водители и пешеходы. Мероприятие под названием «Вместе с “УГМК-Телеком” за безопасность на дороге!» проводила компания-оператор комплексов фотовидеофиксации совместно с представителями городской госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД останавливали проезжающие автомобили, а организаторы акции общались с водителями на тему безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения. Вопросы задавали не только автолюбителям, но и пешеходам. Все участники акции получили памятные подарки от «УГМК-Телеком» с мотивирующими надписями на тему безопасности на дорогах. Например, пожилым людям дарили тёплые шарфы и перчатки, а детям — яркие наклейки и светоотражатели.

«Компания “УГМК-Телеком” активно внедряет и развивает системы фотовидеофиксации на дорогах Свердловской области. Мы всегда поддерживаем проекты и мероприятия, направленные на формирование культуры вождения, сокращение очагов аварийности на дорогах и создание комфортной среды для всех участников дорожного движения. Компания с большим удовольствием организует акции по профилактике ДТП, пропагандирующие безопасное вождение», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью «УГМК-Телеком» Ольга Ковалёва.

В Управлении ГИБДД по Свердловской области отметили, что подобные акции позволяют привлечь внимание водителей и пешеходов к вопросу соблюдения правил дорожного движения.

«Мы многие годы взаимодействуем с “УГМК-Телеком” в части внедрения систем безопасности и снижения аварийности на дорогах Свердловской области, уделяя особое внимание вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма», — добавили в областной ГИБДД.