В Нижнем Тагиле прошла акция «Ночь музеев» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В субботу, 21 мая, Нижний Тагил вновь присоединился к международной акции «Ночь музеев». В этом году она была посвящена народному искусству и нематериальному культурному наследию, поэтому тагильчане смогли прикоснуться к истории Урала и его народов. О том, как прошла «Ночь музеев», расскажет фоторепортаж «Афиши МС».

Музеи были открыты для тагильчан и гостей города до полуночи. Несмотря на дождливую погоду, учреждения культуры посетили сотни человек. На каждой площадке была подготовлена большая программа для детей и взрослых. Было много мастер-классов, лекций и экскурсий. Весь вечер научные сотрудники, искусствоведы и реставраторы делились интересными историями о Нижнем Тагиле, заводчиках Демидовых и народах, которые населяли Урал и Нижний Тагил в разное время. Музыкальная составляющая «Ночи музеев» сопровождалась звучанием народных инструментов и песен. Также в каждом музее можно было познакомиться с постоянными экспозициями и новыми выставками, а у гостей музея искусств была возможность заглянуть в хранилище и реставрационные кабинеты.

На некоторых площадках «Ночь музеев» продолжается до сих пор. Так, в рамках всероссийской акции в кинотеатре «Красногвардеец» до 25 мая можно увидеть документальные картины об искусстве.