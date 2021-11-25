В Нижнем Тагиле пропавшая шесть дней назад студентка пединститута вернулась домой 

В Нижнем Тагиле нашлась ушедшая из дома в прошлую пятницу, 19 ноября, студентка пединститута. Девушка сама вышла на связь с родными, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

На прошлой неделе 17-летняя девушка, уйдя от подруги, пропала и не выходила на связь шесть дней. Ранее уроженка города Кушвы не пропадала и на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла.

«Для объяснений и выяснения всех обстоятельств в беседе с сотрудниками полиции несовершеннолетняя пояснила, что уехала из Нижнего Тагила со своими знакомыми в Екатеринбург, а затем в Челябинск, где и находилась всё это время. Одумавшись, девушка вышла на связь с родителями», — рассказали в отделе полиции № 16.

Как сообщают в ведомстве, в настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.