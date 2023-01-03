В Нижнем Тагиле пропавшая накануне Нового года пенсионерка найдена мёртвой 

В Нижнем Тагиле нашли мёртвой ранее пропавшую пожилую женщину. С 29 декабря сотрудники полиции и волонтёры разыскивали 66-летнюю Нину Маликову (Карпову).

По данным МВД, 27 декабря в полицию с заявлением о розыске обратился её сын, уточнив, что в тот день мать, не дождавшись его, ушла из больницы и пропала. Женщина выписалась из горбольницы № 1 в Дзержинском районе и самостоятельно отправилась домой.

Сотрудники полиции уточняли, что пропавшая не ориентировалась в пространстве и нуждалась в постоянной помощи.