В Нижнем Тагиле пропала пожилая жительница Вагонки

В Нижнем Тагиле пропала 66-летняя женщина, страдающая проблемами с памятью. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию 8 мая обратилась дочь пенсионерки. Она пояснила, что 7 мая её мать вышла из дома на улице Зари в 10:00, чтобы выбросить мусор, но обратно не вернулась.

Приметы женщины: худощавое телосложение, средний рост, волосы седые до плеч, глаза карие. Пенсионерка была одета в серые домашние тапочки, синие джинсы и чёрно-белую кофту.

В настоящее время на розыск женщины ориентированы комплексные силы полиции. Полиция просит тех, кому известно о местонахождении женщины, обратиться в дежурную часть по телефону: +7 (3435) 97-68-02.