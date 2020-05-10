В Нижнем Тагиле пропала 86-летняя женщина

В Нижнем Тагиле разыскивают 86-летнюю Ираиду Волкодав. 9 мая около 16 часов она ушла из дома в районе улицы Заводской, и до сих пор её местонахождение неизвестно.

О пропаже в полицию заявили родственники Ираиды. Сегодня днём они пришли навестить женщину, но не обнаружили её дома. Кроме того, неизвестно, во что пенсионерка была одета.

«Мы сегодня ближайший район осмотрели — не нашли. Сейчас полиция будет изымать камеры, может, там что-то найдём или ориентировки помогут. Пока непонятно, куда она могла двигаться. У неё также проблемы с памятью, она могла в соседний двор зайти и всё забыть», — рассказали АН «Между строк» в поисковом отряде «Скорпион».

Как рассказали волонтёры, женщина раньше из дома не уходила.

Если вы обладаете информацией, где может находиться Ираида Волкодав, сообщите по телефонам: +7 (904) 172-05-95 или 112.