В Нижнем Тагиле пропала 70-летняя Татьяна Шмакова

В Нижнем Тагиле разыскивается 70-летняя Татьяна Шмакова. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», пенсионерка ушла днём 14 января из дома по Октябрьскому проспекту, 5, и до настоящего времени не вернулась.

Согласно информации из ориентировки поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавшая худощавого телосложения, рост 160 см, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-голубые. Была одета в синий пуховик с капюшоном, чёрные штаны, чёрные ботинки, серую вязаную шапку и зелёный шарф. С собой была сумка.

«В настоящее время сотрудники полиции организовали мероприятия по розыску пропавшей пенсионерки, проверяя возможный маршрут её передвижения. Просьба ко всем, кто видел эту женщину, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефону 8 (3435) 97-65-02», — сообщили в полиции.