В Нижнем Тагиле пропала 66-летняя женщина

В Нижнем Тагиле пропала 66-летняя Нина Маликова (Карпова). Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 27 декабря в полицию с заявлением о розыске обратился её сын, уточнив, что в тот день мать, не дождавшись его, ушла из больницы и пропала.

«В отделе полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” организованы поисковые мероприятия. Просьба к тем, кто видел пожилую женщину, знает о её местонахождении, обратиться в дежурную часть отдела полиции по телефону +7 (3435) 97-68-02 или на линию 02», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Пропавшая Нина Маликова (Карпова) худощавого телосложения, рост 150 см, волосы чёрные, глаза карие. Была одета в тёмно-синий пуховик, чёрные болоньевые брюки и зимние сапоги. На голове — чёрная шапка. Женщина нуждается в медицинской помощи, не ориентируется в пространстве.

Сотрудники полиции продолжают розыскные мероприятия.