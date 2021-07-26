В Нижнем Тагиле пропала 56-летняя женщина

Полиция Нижнего Тагила ищет 56-летнюю Ирину Завьялову, которая 9 июля уехала из дома на работу и пропала. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщина работает дворником в управляющей компании. В последний раз её видели около 16 часов, когда она работала в районе улиц Островского и Ломоносова. В полиции также отметили, что 12 июля пропавшая звонила родственникам, что-то объясняла, но те не поняли, о чем идёт речь. С тех пор её телефон недоступен.

Завьялова была одета в чёрную ветровку, бриджи салатового цвета, жёлтую кепку с пайетками. Приметы: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные глаза и короткие волосы русого цвета.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении женщины, позвоните по телефонам: +7 (3435) 97-64-02 или 02, 102.