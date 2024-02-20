В Нижнем Тагиле пропала 37-летняя женщина

В Нижнем Тагиле пропала 37-летняя Галина Уварова. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на днях в полицию с заявлением о розыске обратился сожитель пропавшей. Мужчина рассказал, что подруга ушла из дома ещё 13 февраля.

«Отделом полиции № 19 МУ МВД “Нижнетагильское” разыскивается Галина Уварова. Установлено, что женщина ушла из дома 13 февраля. До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Ранее неоднократно уходила, возвращалась обратно самостоятельно. Телефон, который она взяла с собой, в настоящее время недоступен. В отделении организованы розыскные мероприятия», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Пропавшая Галина Уварова среднего телосложения, рост 165 см, волосы чёрные, длинные, глаза карие. Была одета в норковую шубу с капюшоном, чёрные леггинсы-сапоги (выше колена). С собой у пропавшей была маленькая сумочка.

Сотрудники полиции продолжают розыскные мероприятия и просят всех, кто видел эту женщину, располагает информацией о её местонахождении, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 19 по телефону 8 (3435) 97-69-32 или на линию 02. Волонтёры поискового отряда «Скорпион» организовали тему на форуме, где также можно сообщить информацию о пропавшей, связаться с организаторами.