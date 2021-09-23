В Нижнем Тагиле пропала 35-летняя женщина

Полиция Нижнего Тагила ищет 35-летнюю Ирину Бородкину, которая 19 сентября ушла из дома по Черноисточинскому шоссе после ссоры с родными. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», Ирина оставила сотовый телефон дома. Заявление о пропаже написала сестра женщины.

Ирина — брюнетка, глаза зелёного цвета, её рост 165 см. В день пропажи на ней было серое пальто, салатовая кофта, синие джинсы и белые кроссовки. Пропавшая имеет заболевание и может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно о местонахождении этой женщины, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефону 8 (3435) 97-65-02.