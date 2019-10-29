В Нижнем Тагиле пропала 31-летняя женщина

Полиция Нижнего Тагила и волонтёры разыскивают 31-летнюю Светлану Попову, которая вышла из дома 26 октября и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на правоохранительные органы, женщина живёт с семьёй в частном секторе Северного посёлка. В ночь на 29 октября её муж обратился в полицию с просьбой разыскать супругу. Из дома Светлана ушла без сотового телефона. Подобным образом женщина уходила и раньше.

По словам знакомых, последний звонок Светлана совершила родным с телефона таксиста и сказала, что едет домой. После этого пропавшая на связь больше не выходила.

Если у вас есть информация о местонахождении Светланы, обращайтесь в отдел полиции № 17 по телефону: 8 (3435) 97-68-02.