В Нижнем Тагиле пропала 26-летняя девушка

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 26-летнюю девушку, которая ушла из дома 14 июня и до сих пор не вернулась. Её мама обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уходе дочери.

Алёна Тараканова ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с волосами розово-красного цвета. При себе у неё была белая сумка через плечо. Возможно, девушка находится на Тагилстрое, но может также выехать в соседние города Свердловской области.

Мама девушки беспокоится о её здоровье и просит полицию помочь найти дочь. Правоохранители просят всех, кто видел Алёну или знает, где она находится, сообщить информацию в дежурную часть по телефону 8 (3435) 97-68-02.