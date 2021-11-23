В Нижнем Тагиле пропала 17-летняя студентка пединститута

Сотрудники отдела полиции № 16 разыскивают 17-летнюю студентку педагогического института Марию Иванову. 19 ноября девушка ушла от своей знакомой из дома на улице Первомайской, 27 и до сих пор её местонахождение неизвестно.

Как сообщают в ведомстве, уйдя от подруги, девушка поехала на электричке в Екатеринбург с другом. Ранее Мария не пропадала, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, родилась в городе Кушве. С собой у девочки был телефон, который в данный момент недоступен.

Рост Марии около 170 см, худощавое телосложение, волосы окрашены в русый цвет, причёска каре, глаза серо-голубые, есть небольшой шрам слева в области щеки снизу.

В день пропажи девушка была одета в удлинённый пуховик горчичного цвета с капюшоном без меха, вязаную шапку, чёрные джинсы, чёрные ботинки на высокой платформе без шнуровки. При себе имела чёрный рюкзак.

На розыск несовершеннолетней ориентирован весь личный состав полиции, сотрудники опрашивают её знакомых, проверяют социальные сети. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Марии Ивановой, просят позвонить в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-65-02 или 102.