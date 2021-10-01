В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя школьница

Сотрудники отдела полиции № 20 разыскивают 12-летнюю Девкину Марину Алексеевну. 29 сентября около 19:00 ученица школы № 40 ушла из дома на улице Дружинина после ссоры с дедушкой. Сейчас её местонахождение неизвестно.

Ранее девочка не уходила, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, воспитывается бабушкой и дедушкой. У девочки есть телефон, который в данный момент недоступен.

Рост Марины 160–165 см, худощавое телосложение, волосы прямые светло-русые, губы полные, глаза серые, картавит, на переносице шрам. В день пропажи на ней была короткая куртка цвета кофе с молоком с белым капюшоном, чёрные брюки-трико, футболка молочного цвета с птицами и чёрные кроссовки.

На розыск несовершеннолетней ориентирован весь личный состав полиции, к поиску привлечены волонтёры. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Марины Девкиной, просьба позвонить в отдел полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-65-02 или по номеру 102.