В Нижнем Тагиле пропал пациент ковидной больницы

В Нижнем Тагиле полицейские и волонтёры отряда «Скорпион» разыскивают 67-летнего Юрия Чугайнова. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 18 июня мужчину поместили в палату ЦГБ № 1, но после осмотра его отпустили на амбулаторное лечение, после чего тот решил пойти домой через лес.

«Родные обратились с заявлением в отдел полиции № 17 на следующий день, 19 июня. Они не знали, что мужчина ушёл из стационара. Розыскные мероприятия организовали полицейские, привлечены волонтёры», — рассказали ИА «Все новости» в ведомстве.

Рост мужчины — около 170 см, волосы тёмные с сединой, глаза голубые. Носит чёрный спортивный костюм с лампасами, бордовые сетчатые кроссовки, чёрные носки. С собой у него серый пакет с вещами.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 8 (3435) 47-70-02 (МВД) или 8-904-172-05-95 (отряд «Скорпион»).