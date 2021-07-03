В Нижнем Тагиле пропал 81-летний грибник

В Нижнем Тагиле полицейские и волонтёры ищут 81-летнего Владимира Саитова. 30 июня пенсионер ушёл в лес за ягодами из своего дома в Северном посёлке и до сих пор не вернулся, рассказал ИА «Все новости» руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов. Мужчина жил один, поэтому родственники обратились в полицию только 2 июля.

Приметы: худощавого телосложения, ростом около 175 сантиметров. Глаза светло-голубые, волосы короткие с залысиной. Был одет в зелёную камуфляжную куртку, тёмно-серые брюки, чёрные туфли, на голове синяя кепка. С собой была светло-синяя сумка.

Всех, кто видел похожего по приметам мужчину, просят позвонить по телефонам 02 или 8-904-172-05-95.