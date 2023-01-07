В Нижнем Тагиле пропал 68-летний мужчина

В Нижнем Тагиле пропал 68-летний Александр Васильев. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 6 января в полицию с заявлением о розыске обратилась его дочь. Она рассказала, что накануне вечером, пока её не было, он ушёл из дома. При себе у мужчины есть мобильный телефон, но сейчас он вне зоны действия сети. По данным полиции, в больницы города пропавшего мужчину не доставляли.

Александр Васильев худощавого телосложения, рост 175 см, волосы тёмно-русые с сединой, глаза карие. Был одет в чёрную кожаную куртку, синие джинсы, чёрные сапоги. На голове — чёрная шапка.

«В отделе полиции 18 МУ МВД России “Нижнетагильское” организованы поисковые мероприятия. Просьба к тем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, кто видел его, позвонить в дежурную часть по телефону (3435) 47-71-02, либо на линию 02», — отметили в полиции.